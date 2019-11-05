بيومي فؤاد بين المغرب ومصر لهذا السبب.. وينتظر عرض "ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ينشغل الفنان بيومي فؤاد حاليا بتصوير دوره في مسلسل "اتنين في الصندوق" لحمدي الميرغني ومحمد أسامة "أوس أوس"، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز.

وأوضح فؤاد، في بيان له، أنه يستكمل مجددا تصوير جزء من مشاهده ضمن مسلسل "اتنين في الصندوق" في دولة المغرب.

وأضاف فؤاد أنه يتبقى حوالي 15 يوم تصوير للعمل ككل والانتقال إلى مرحلة المونتاج والمكساج، مشيرا إلى أنه يعرض خارج السباق الرمضاني.

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ولفت إلى أن أحداث المسلسل تدور فى إطار كوميدى اجتماعى حول فئة عمال النظافة، الذي يتعرضون لعدد من المشكلات والتجاهل من قبل فئة معينة من المجتمع.

وأشار إلى أنه يشارك في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين " للنجم كريم عبد العزيز بشخصية مختلفة، إذ يقدم دور مسؤول مهم في الدولة، مشيرا إلى أنه يتبقى له 5 أيام، للانتهاء من التصوير.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول دخول النجم كريم عبد العزيز، الذي يقدم شخصيه مقدم برامج فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى التي تطلب منه الطلاق، ولكنه يرفض ثم يقابل الفنانة دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها، وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها.

وعلي جانب آخر، ينتظر الفنان بيومي فؤاد عرض فيلم "ديدو"، مع الفنان كريم فهمي.