محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر حمدي بدر، مدير أعمال المطرب محمد حماقي، صورة عبر حسابه على إنستجرام، من احتفال حماقي بعيد ميلاده.
وظهر في الصورة زوجة حماقي، وأنغام وزوجها الموزع أحمد إبراهيم، وأحمد حلمي وزوجته منى زكي، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وتامر حبيب، وأكرم حسني، وأيمن بهحت قمر، وآخرون.
كما نشر أحد الحسابات عبر إنستجرام، فيديو من الاحتفال، وظهر على التورتة صورة حماقي، كما كتب عليها اسمه بالشمع.
واحتفل المطرب محمد حماقي بعيد ميلاده أمس، إذ أنه من مواليد 4 نوفمبر 1975.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور| بحضور أنغام وحلمي ومنى زكي وعمرو يوسف.. حماقي يحتفل بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.