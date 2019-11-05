قبل أسما شريف منير.. مشاهير هوجموا بسبب أخطاء في معلومات ورموز دينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

لازالت أصداء أزمة المذيعة أسما شريف منير، تفرض نفسها بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم اعتذارها وتأكيدها أنها لم تقصد الإساءة لـ"إمام الدعاة" الشيخ محمد متولي الشعراوي.

لم تكن أسما أول إعلامية أو فنانة تتعرض لهجوم بسبب الخطأ في رمز ديني أو الاستشهاد الخاطئ بآية قرآنية أو ذكر معلومة دينية مغلوطة. وفي السطور التالية نستعرض أبرز أزمات المشاهير المتعلقة بتصريحاتهم عن المعلومات الدينية:

أسما شريف منير

القصة بدأت عندما طلبت أسما مساعدة متابعيها عبر حسابها بـ"فيسبوك"، في ترشيح أحد الشيوخ للاستماع له، والتعرف على تفاصيل دينها بشكل مبسط، فاقترح عليها أحد متابعيها أن تستمع لفيديوهات الشيخ محمد متولي الشعراوي، لترد "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي مقدرش يستوعبه، حقيقي استغربت.

هذه الكلمات كانت سبب في عاصفة من الهجوم على أسما من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطرها لإغلاق حسابها عبر "فيسبوك".

كما أصدرت أسما بيان اعتذار، قالت فيه إنها لم تقصد إهانة "إمام الدعاة"، وإنها لم تقصد ما تم فهمه.

ثم خرجت في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، لتبرر قائلة: "أنا بتكلم من غير ما أحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام وأنا عموما مش بحب أغلط في أي حد"، موضحة: "أنا بعتذر جدا جدا عشان لم أستطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم وده من عدم إدراك أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت إني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا، ده جديد عليا".

يسرا

تعرضت الفنانة يسرا، لهجوم حاد، بسبب تصريح لها مع الإعلامي اللبناني "نيشان"، في برنامج "أنا والعسل". ذكرت خلاله أن عمرو بن العاص من الأربعة المبشرين بالجنة، وقالت: " هو احنا هنخترع إسلام جديد؟".

الأمر الذي عرضها لسخرية لاذعة على السوشيال ميديا، خاصة أن الـ10 المبشرين بالجنة، ليس من بينهم الصحابي عمرو بن العاص.

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مايا دياب

أيضا تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لموجة من السخرية بعد تصريحها بأن مقولة "اللهم لا شماتة"، مذكورة بالقرآن الكريم، وعلى الرغم من أنها لا تعتنق الإسلام، لكن لم يشفع ذلك لها، وتعرضت لسخرية لاذعة.

هاني سلامة

في ندوة صحفية، حاول الفنان هاني سلامة أن يستشهد ببعض الآيات القرآنية فاختار جزءًا من سورة الرعد قائلًا: "إن الله لا يغير النفس الا ما يغيروا ما بأنفسهم"، ولكن الآية الصحيحة هي "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب، لم تعلم إنها ستصبح حديث السوشيال ميديا لفترة من الزمن، عقب حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه السابق "العاشرة مساءً"، حينما استشهدت بالآية القرآنية التي تقول: "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، لتقولها الخشاب: "ويكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين"، الأمر الذي عرضها لانتقادات وسخرية على نطاق واسع.

فيفي عبده

عندما قررت الفنانة فيفي عبده أن تدعم السياحة، قالت في حوار تليفزيوني داعية الجميع للقدوم إلى مصر "خشوها آمنين ده مذكور في القرآن". ورغم أنها لم تكن تقتبس أو تستشهد بنص الآية 99 من سورة "يوسف" والتي تقول: "أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، إلا أنها تعرضت لهجوم كبير.

وفي لقاء آخر، أثارت الفنانة فيفي عبده جدلًا واسعًا، عندما ردت على سؤال المذيع عن شخص واحد ترغب في التقاط سيلفي معه في رأس السنة، قائلة: لو واحد بس، ربنا سبحانه وتعالى، يعني أقف كدة وأقول له يارب إديني كل اللي أنت عاوزه". واستدركت: " لا مش سيلفي، ربنا متواجد في كل مكان طبعا، بس أنت بتقولي واحد بس، وأنا أقصد أن أجمع أسرتي وألتقط صورة معهم، وأدعو الله أنا يرزقني ويحفظهم".