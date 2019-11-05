طوني قطان يطلق فيديو كليب "كوني لي الموسيقى"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 10:40 مساءً - أطلق الفنان طوني قطان أغنيته الجديدة "كوني لي الموسيقى" التي صورها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعبر مختلف تطبيقات الموسيقى مثل انغامي وسبوتيفاي وديزر وغيرها.



الأغنية من كلمات عمر ساري والحان محمد بشار وتوزيع رامي رئيس، وتم تنفيذ الماسترينغ في استوديوهات ميتروبوليس في لندن، وتم تصوير الكليب تحت إدارة المخرج الأردني عبد الرحمن عيسى، في منطقة الصويفية والدوار السابع في العاصمة الأردنية عمان.





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