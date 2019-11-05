تعرف على أرباح قناة الفنان محمد رمضان على يوتيوب بعد تجاوزها 2 مليار مشاهدة

تخطت قناة الفنان المصري محمد رمضان على يوتيوب حاجز الاثنين مليار مشاهدة، ليحتل رمضان بذلك المركز الأول في قائمة ترتيب الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط.

وأعلن رمضان ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام في منشور بالعربية والإنجليزية قال فيه: “الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت 2 مليار و200 مليون مشاهدة.. الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط”.

ووفقاً لصحيفة الوطن المصرية فإنه من المتوقع أن تصل الأرباح السنوية لمحمد رمضان، من قناته على اليوتيوب، إلى حوالي 3.3 مليون دولار، ما يعادل 53 مليون و174 ألف و550 جنيها مصريان.

وأشار الموقع إلى أن محمد رمضان يُحصل شهريا من قناته على اليوتيوب ما يصل إلى 275 ألف دولار، أي ما يزيد عن 4 ملايين و430 ألف جنيه.

وحقق محمد رمضان في آخر 30 يوما أكثر من 68 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى ما يزيد على 270 ألف “سبسكرايب”، وفقا للموقع المتخصص في إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن قناة محمد رمضان على اليوتيوب تعد هي أعلى قناة لفنان في مصر من حيث عدد المشاهدات و”السبسكرايب”، ويليه في مصر الفنان تامر حسني.