فيديو.. أوكا وأورتيجا يطرحان أحدث أغانيهما "أيوة"

طرح الفنانين أوكا وأورتيجا أحدث أغانيهما بعنوان "أيوة"، عبر قناتهما الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وتشارك فرقة الصورايخ وزوكش، الفنانين أوكا وأورتيجا في الغناء. أوكا وأورتيجا يطرحان ألبوم "ع الماشي" يذكر أن الفنانين أوكا وأورتيجا طرحا مؤخرًا بعض أغاني ألبومهما الجديد بعنوان "ع الماشي"، ويضم الألبوم على باقة متنوعة من الأغاني، ومن بينهم: ويضم الألبوم على باقة متنوعة من الأغاني، ومن بينهم: 1- "سلام عليكو". Advertisements 2- "تراك جديد". 3- "7 ريختر". 4- "يا حبيبي". وحققت أغاني الألبوم نجاحًا باهرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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