"بنت أكابر" تتخطي الـ 40 مليون مشاهدة لأصالة

تخطت الفنانة السورية أصالة بأغينة "بنت أكابر" الحاجز الـ 40 مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. والأغنية من كلمات أبو نعمة وألحان Advertisements محمود خيامي وتوزيع موسيقي علي فتح لله. محمود خيامي وتوزيع موسيقي علي فتح لله. ويشار أن آخر أعمال أصالة أغنية "ما أسامح" والذي حققت 4 ملايين مشاهدة باليوتيوب.

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