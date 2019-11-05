فيديو.. محمد حماقي يحتفل بعيد ميلاده بحضور نجوم الفن

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للنجم محمد حماقي اثناء الإحتفال بعيد ميلاده الـ44، في حضور عدد من نجوم الفن وزوجته نهلة.
وكان من بين الحضور الفنان عمرو يوسف، كندة علوش، السيناريست تامر حبيب، مني ذكي، أحمد حلمي، الشاعر أمير طعيمة، الموزع أحمد إبراهيم ، أنغام، أكرم حسني، وغيرهم.
ظهر حماقي في الفيديو وسط ضيوفه وهو يستمتعون بأجواء الإحتفال علي أنغام أغنيته الشهيرة "من قلبي بغني"،
جدير بالذكر أن محمد حماقي يشارك حاليًا ضمن لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج المواهب الشهير " The Voice"، إلي جانب ثلاثة من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي، وهم راغب علامة ، أحلام ، و سميرة سعيد.
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