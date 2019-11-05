أمير طعيمة يهنئ حماقي بعيد ميلاده

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة برفقة المطرب محمد حماقي وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وحيث كتب "طعيمة" علي الصورة قائلًا:" كل سنة وأنت أنجح و أسعد و دايمًا بخير يا حبيبي". Advertisements واحتفل محمد حماقي بعيد ميلادة الـ 44 مع جمهوره ونجوم المجتمع والفن. محمد حماقي يشارك في لجنة تحكيم "ذا فويس 5" مع سميرة سعيد وأحلام وراغب علامة.

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