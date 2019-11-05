تعرف علي حفلات إليسا ضمن جولتها الغنائية بكندا

تستعد المطربة اللبنانية إليسا، لإحياء ثلاث حفلات كبري ضمن جولة غنائية جديدة تستعد لها في كندا، وذلك بداية من يوم 22 نوفمبرالجاري.
ومن المقرر أن تبدأ اليسا أولي حفلات جولتها المُقبلة بمدينة مونتريال، بعدها تنتقل إلي مدينة أوتاوا،وتختتم جولتها بمدينة تورنتو الكندية.
جدير بالذكر أن إليسا أحيت منذ ايام حفلُا غنائيُا ناجحًا، على مسرح الأولمبيا في باريس، وشهد الحفل حضور جماهيريًا كبيرًا من أفراد الجالية العربية في فرنسا.
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