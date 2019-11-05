إليسا:" اللي استحوا ماتوا.. كلكن يعني كلكن" ورواد تويتر يردون

انتقدت الفنانة إليسا، هجوم فضائية " OTV" اللبنانية، علي حزب "القوات اللبنانية"، علي حاسبها الشخصي، بموقع التغريدات القصيرة " تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء.

وغردت إليسا، قائلة:" كفى تزويرا للحقائق يا سادة، كل الشعب اللبناني نزل، هيدا شعب لبنان العظيم، شئتم أم أبيتم! عن جد اللي استحوا ماتوا. كلكن يعني كلكن".

وأنقسم اللبنانيون، علي تغريد إليسا، بين المؤيد والمعارض، لدور حزب القوات اللبنانية، خلال الأحداث الجارية في لبنان.

في البداية قالت "جورجيت سركيس"، إن :" أكيد مش كل الشعب اللبناني نزل ويلي نزلوا وكانوا صادقين نزلوا ضد جعجعك كمان".

وعلق حساب باسم" النمر"، قائلاً:" هيدي حرام غايبة عن الوعي ما شفت شو صار و مين كان مسكر الطرقات".

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وأوضحت " جيهان خليفة"، أن :"كل بيعرف أنوا القوات كانت مسكرا الطرقات والثوار كانوا عم يتبروا من طريقة القوات الميلشوي

وفي فيديوهات عم تدول كيف عم يتزعرنوا وانت كرمت زعيمك بضليلي وين كلن يعني كلن ".

ودافع حساب باسم " حنان اليسيان"، عن ملكة الإحساس، حيث قالت :"قوييية حرة بتقول كلمتها لو شو ما كان و هيك بنحبك".

وكانت قد غرد حساب قناة OTV، بأن :"المكتب الإعلامي لباسيل: ما قام به عناصر القوات اللبنانية من شتائم وسباب وقطع للطرقات كفيلة بتذكير الناس بتاريخ هذه المجموعات".

و شاركت إليسا، في المظاهرات الاحتجاجية التي تجتاح مدن لبنان، للمطالبة بإسقاط النظام احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية.