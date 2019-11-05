تعرف علي موعد حفل محمود العسيلي في امريكا

يستعد المطرب محمود العسيلي لاحياء حفل باحد المدن بالولايات المتحدة الامريكية وذلك يوم 17 نوفمبر القادم.
ومن المفترض ان يحضر الحفل عدد كبير منالجمهور المصري والعربي المقام بامريكا.
ويشار ان اخر اعمال محمود العسيلي أغنية تحمل عنوان "أنتي وانا" علي
وشاركة في الاغنية المطرب الشاب علي فتح الله وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.
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