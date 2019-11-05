يستعد المطرب محمود العسيلي لاحياء حفل باحد المدن بالولايات المتحدة الامريكية وذلك يوم 17 نوفمبر القادم. ومن المفترض ان يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور المصري والعربي المقام بامريكا. الجمهور المصري والعربي المقام بامريكا. ويشار ان اخر اعمال محمود العسيلي أغنية تحمل عنوان "أنتي وانا" علي Advertisements طريقة الفيديو الكليب والتي حققت مليون ونصف مشاهدة عبر موقع اليوتيوب. طريقة الفيديو الكليب والتي حققت مليون ونصف مشاهدة عبر موقع اليوتيوب. وشاركة في الاغنية المطرب الشاب علي فتح الله وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي موعد حفل محمود العسيلي في امريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.