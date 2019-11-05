كامل ومرقة وأبيوسف في موعد مع جمهورهم بالمنارة

يستضيف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، حفل "ميوزك بلنت"، والذي يحيه كل من الفنان أحمد كامل، والفنان عزيز مرقة، وفنان الراب أبيوسف.

ويبدأ فعاليات الحفل في تمام الساعة الرابعة عصرًا من يوم الجمعة الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري.

أحمد كامل وعزيز مرقة وأبيوسف في حفل

"Music Planet 1"

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يشار إلى أن الفنان أحمد كامل طرح مؤخرًا كليب بعنوان "مش شرط"، وهو من إخراج إسلام هشام، والأغنية من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس.

وكسر كليب "مش شرط" حاجز

الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

يذكر أن الفنان عزيز مرقة طرح مؤخرًا كليب بعنوان "مافي منك"، وهو من إخراج كاجلار مالي.

وكسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه.

جدير بالذكر أن فنان الراب أبيوسف طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "همج"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر مواقع السوشيال ميديا.