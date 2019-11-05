شاهد.. برومو الجزء الثالث لفيلم Bad Boys

طرحت شركة "Kino Check International"، برومو الجزء الثالث لفيلم "Bad Boys"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أظهر البرومو بشكل كبير طبيعة الأحداث في ذلك الجزء، ومن المتوقع أن يعتمد الفيلم في جزء كبير من أحداثه

علي الإثارة والأكشن، إلى جانب المشاهد الكوميدية.

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يشار إلي أن الفيلم يدور حول المحققين الشهيرين مايك لاوري وماركوس اللذين يواجهان العديد من التحديات والصراعات مع عدد من العصابات

الخطيرة، ​بطولة ويل سميث، مارتن لوثر، ومن إنتاج جيري بروكيمر.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم "Bad Boys"، تم إصداره عام 1995، و حقق نجاحًا ضخمًا، بينما الجزء الثاني والذي حمل اسم "Bad Boys 2" كان في عام 2003.

لمشاهدة البرومو الاول لفيلم 3 Bad Boys من هنا...



