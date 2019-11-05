5 بنات توائم تضفين السعادة والمرح على أسرتهن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 10:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 10:14 مساءً - مشاركة

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تضفى البنات التوائم الـ 5 في ولاية أغري أقصى شرقي تركيا، أجواء خاصة من السعادة والمرح على أسرتهن، وعلى الحي الذي يبدي سكانها اهتماما خاصا بهن.

وقبل 4 سنوات، وضعت الأم خديجة يلماز، التوائم الـ 5، في إحدى مشافي ولاية بورصة غربي البلاد.

وقررت الأم التركية برفقة زوجها فاتح، تسمية التوائم الإناث بـ حراء نور، ورابعة، وحواء، وبرفين، وتنزيلة.

وعلى مر السنوات الـ 4 الماضية، واصل الزوجان الاعتناء بتوائمها برفقة ابنتهما الكبرى أجرين، فيما يستعدون لإحياء يوم ميلاد التوائم قريبا.

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وفي حديثه للأناضول، قال الأب فاتح يلماز، إنه رغم المصاعب التي تترتب على تربية ورعاية 6 بنات، إلا أن الأسرة تسودها أجواء المرح والسعادة بشكل دائم.

وأشار إلى أن ولاية أغري لا توجد فيها توائم خماسية سوى بناته، فيما توجد حالة مشابهة واحدة فقط في تركيا.

وأضاف أن البنات التوائم الـ 5 تحظين باهتمام كبير من قبل سكان الحي الذي يقطن فيه بولاية آغري.

وتابع: “أجواء السعادة والمرح تكون حاضرة دوما في منزلنا، يكفينا أن صحتهن جيدة.”