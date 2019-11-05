تراند اليوم : أغنية ” اول يوم في البعد ” تتصدر يوتيوب – فيديو

تصدر النجم عمرو دياب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسمه بعد طرح أغنيته الجديدة اول يوم في البعد.

وكانت الصفحة الرسمية لـ عمرو دياب أعلنت عن طرح الأغاني اليوم عبر خدمة الاستماع لأغنيات الألبوم مع إحدى شركات الاتصالات.

اغنية عمرو دياب الجديدة أول يوم في البعد كلمات أحمد المالكي ، تلحين محمدي، توزيع أسامة الهندي.

ومن ناحية. أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير يوم الخميس القادم بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه، وسيشاركه الحفل المطرب العالمي فرينش مونتانا.