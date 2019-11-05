الدكتورة خلود: الشُّهرة علّمتني أصعب درس في حياتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود، إنها تعلمت من أخطائها الماضية، خاصةً بعد تعرُّضها للكثير من الهجوم بسبب أزمة الفتاة التي توفيت جرّاء حبوب التخسيس مؤخرًا، مضيفةً أن الشهرة علمتها أصعب درس في حياتها.

وأوضحت الدكتورة خلود، أنها تعلّمت أن تأخذ حذرها من كل شيء تقوم به سواءً كان كلمة تطلقها أو ردة فعل تقوم بها.

وخصّصت الدكتورة خلود، وقتًا لمتابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، للإجابة عن أسئلتهم من خلال خاصية القصص القصيرة، حيث أكدت في أجوبتها أنها لا تزال عفوية في تعاملها مع الناس، وأشارت إلى أنها كامرأة ناحجة في مجتمعها فإنه إذا عاد بها الزمن إلى الوراء ستختار نفس الطريق الذي اختارته لنفسها إلا أنها لن تعيد الأخطاء التي ارتكبتها وستتعلم مما وقعت فيه.

ونصحت الدكتورة خلود إحدى متابعاتها التي سألتها عن كيفية التغلب على القلق فقالت: "نظمي وقتك واشغلي نفسك وابتعدي عن أي شخص سلبي بحياتك وإملي البيت ورد".

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كما دافعت عن اتهامات وجهت إليها بأنها تتجاهل زيارة الأردن بلد زوجها الموديل أمين، حيث قالت إنها عادت للتو من هناك، لافتةً إلى أنها لم تترك مكانًا إلا والتقطت فيه صورًا لها.

وكشفت عن شهادتها التي تعمل من خلالها، في ظل ارتباط مهنة الطب بها، فقال لها متابع: "إنتي دكتورة في شنو"، فردت قائلةً.. "GP".

وتسبّبت شهرة الدكتورة خلود، في توجيه العديد من الانتقادات إليها والتي وصلت إلى حد اتهامها بالتسبب في وفاة شابة كويتية قبيل حفل زفافها بعدما تم الاشتباه بأن حبوب التخسيس التي تروج لها في إعلانات عن المنتجات الطبية هي السبب في ذلك، وهو ما نفته الدكتورة خلود وقتها.

يُذكر أن الفنانة الكويتية بثينة الرئيسي، أعلنت مؤخرًا عن تصالحها مع الدكتورة خلود، خلال تواجدهما سويًا في معرض العطور المُقام في أرض المعارض بدولة الكويت، بعد خلافات دبّت بينهما بسبب فضح بثينة الرئيسي للخلاف بين الدكتورة خلود وبين فرح الهادي قبل تصالحهما أيضًا.