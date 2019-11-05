شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ومحمد فراج ورمزى لينر فى افتتاح بانوراما الفيلم الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر اليوم الثلاثاء عدد من نجوم الفن افتتاح بانوراما الفيلم الأوروبى بوسط البلد، منهم النجمة لبلبة ومحمد فراج وبسنت شوقى ورمزى لينر، والمخرج أحمد خالد والمنتجة ماريان خوري، وعدد من النقاد والصحفيين.

وتشهد البانوراما الليلة عرض فيلم SORRY WE MISSED YOU، وهو من إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة، فرنسا، بلجيكا ومن إخراج كِن لوتش وبطولة كريس هيتش، دِبى هانيوود، ريس ستون.

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ويتناول الفيلم حياة (ريكي) و(آبي) وطفليهما بمدينة نيوكاسل؛ وهى أسرة تربط أفرادها أوثاق قوية، يتنقل (ريكي) من وظيفة لأخرى، بينما تستقر (آبي) فى عملها الذى تحبه كراعية لكبار السن، رغم العمل بكد لساعات طويلة يكتشف الاثنان أنهما لن يتمتعان باستقلالية مادية ولن يستطيعان امتلاك منزلهما الخاص إذا استمرا فى العمل على هذا النحو، وها وقد أتت فرصة لـ(ريكي) من نوع الفرص التى قد تأتى مرة واحدة فى العمر، يقرر هو و(آبي) المغامرة؛ فتبيع سيارتها حتى يستطيع (ريكي) شراء سيارة كبيرة جديدة لكى يصير سائقًا حرًا ويصبح أخيرًا رب عمله الخاص.

يجلس أفراد العائلة الأربعة فى مطبخهم الخاص حين يُداهمهم ما لا يتوقعون، ويغويهم المستقبل بما يحمله من مغريات.

الفيلم عرض فى إطار المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائى الدولى 2019، وعرض فى إطار البرنامج الرسمى لمهرجان تورونتو السينمائى الدولى 2019، وعرض فى إطار البرنامج الرسمى لمهرجان سيدنى السينمائى 2019.