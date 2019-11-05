فن ومشاهير

صور.. على الهلباوى يغنى من أشعار جلال الدين الرومى فى "رسايل العشاق"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على الهلباوى يغنى من أشعار جلال الدين الرومى فى "رسايل العشاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المؤتمر الصحفى لمسرحية رسايل العشاق بإحدى أغنيات المسرحية "لا رفيق لى سوى العشق" غناء على الهلباوى، ومشهد راقص من أوفرتير المسرحية، وذلك على المسرح العائم بالمنيل، بحضور رئيس البيت الغنى للمسرح إسماعيل مختار، ومدير المسرح الكوميدى إيهاب فهمى.

 

رسايل العشاق من إنتاج وزارة الثقافة، والعرض عبارة عن حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية تقدم فى ساعة وربع عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومى داخل المسرحية، فالمسرحية دعوة للطاقة الإيجابية فى الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب.

 

"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، لى لى كتكت، وائل شاهين، زينب العبد، تغريد عبد الرحمن، سهر رضا، جورج أشرف، عبد الله صابر، تلحين وغناء المطرب والمنشد علي الهلباوي، ديكور هبة عبد الحميد، إضاءة محمد إبراهيم، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.

 

2a673e10-e450-4044-a400-a0d6867e2840

 

 

15fc2488-ddae-4e25-9a25-3d284d1dc635

 

 

Advertisements
35d511de-6865-47bb-b189-28d3959e0b68

 

 

91e89bf6-67ec-49b8-8201-f91dd193b9e9

 

 

598bda16-4f0f-48a9-98d1-5991239e9ac0

 

 

4392d160-455c-434e-9057-a7c7db7ec7df

 

 

121965ad-d377-461b-88af-f379d15e5d8b

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. على الهلباوى يغنى من أشعار جلال الدين الرومى فى "رسايل العشاق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا