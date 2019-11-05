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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على الهلباوى يغنى من أشعار جلال الدين الرومى فى "رسايل العشاق" والان مع تفاصيل الخبر
رسايل العشاق من إنتاج وزارة الثقافة، والعرض عبارة عن حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية تقدم فى ساعة وربع عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومى داخل المسرحية، فالمسرحية دعوة للطاقة الإيجابية فى الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب.
"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، لى لى كتكت، وائل شاهين، زينب العبد، تغريد عبد الرحمن، سهر رضا، جورج أشرف، عبد الله صابر، تلحين وغناء المطرب والمنشد علي الهلباوي، ديكور هبة عبد الحميد، إضاءة محمد إبراهيم، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.
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