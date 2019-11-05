إطلالة كلاسيكية لفيفي عبده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت الفنانة المصرية فيفي عبده، جلسة تصوير لصالح مجلة "فوج عربية" ضمن عدد نوفمبر الخاص بنجوم الكوميديا والمبدعين الذين يرسمون الابتسامة على وجوه الجماهير.



وظهرت فيفي عبده خلال الجلسة بإطلالة كلاسيكية، ارتدت خلالها أزياء مستوحاة من فترة أربعينيات القرن الماضي؛ إذ ظهرت بالفرو القبعة وفستان داكن، واستغرقت جلسة التصوير 4 ساعات.





وكشفت عبده في حوارها للمجلة عن حبها للرقص الشرقي وعدم ندمها على اختيارها هذا الطريق، مؤكدة أن عمرها الحقيقي 66 عاما وأنها لم تجر عمليات تجميل لإخفاء التجاعيد.





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وقالت إن عدد متابعيها على حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام "قد تخطى 5 ملايين، وهذا يعني أنها حققت نجاحا عبر مشوارها الفني ولديها جمهور يحبها ويحرص على متابعة أخبارها.





وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها امرأة عفوية وطبيعية ولا تحب التكلف؛ لذا تبدو أصغر من عمرها الحقيقي.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة فيفي عبده على شاشة التليفزيون كان من خلال مسلسل "مملكة الغجر" الذي عرض في رمضان الماضي، وضم النجوم حورية فرغلي وحازم سمير وأحمد كرارة.