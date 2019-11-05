قنبلة تعطل تصوير أحدث أفلام مارفل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد موقع تصوير فيلم The Eternals "الأبدية" الذي تنتجه شركة مارفل حادثا مؤسفا، إذ تم إخلاء الموقع من طاقم العمل ومن بينهم بطلا المسلسل أنجلينا جولي وريتشارد مادن، بعد اكتشاف قنبلة غير منفجرة في المكان.

وفقا لموقع "مترو" البريطاني، انتقل طاقم الفيلم بعد ذلك إلى مكان آمن في جزيرة فويرتيفنتورا في إسبانيا، فيما حاول خبراء طمأنة طاقم العمل، ونقل القنبلة بهدوء كي لا تنفجر، وهو ما تسبب في وقف التصوير، إلى أن تمكن الخبراء من نقل القنبلة واستعادة السيطرة على الموقف، ومن ثم استكمل العمل على الفيلم.

وصرح بعض صناع الفيلم بعدها بأن الأمر كان مخيفا، فالقنبلة كانت متواجدة في موقع التصوير لعقود ولم تنفجر، لكن لو حدث وانفجرت خلال التصوير لتحول الأمر إلى كارثة بكل المقاييس.

حتى الآن، لا توجد معلومات حول القنبلة، من أين جاءت وكم من الوقت ظلت في موقع التصوير، لكن من المعروف أن الجزيرة الإسبانية التي استقر عليها صناع الفيلم لتصوير العمل، كانت مستخدمة من قبل الألمان كقاعدة عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية.

فيلم "الأبدية" هو أحدث أعمال عالم مارفل السينمائي، ويدور حول مجموعة من الأبطال الخارقين الذين يبدون أقرب إلى بشر خالدين، بسبب تعرضهم إلى تجارب جينية في صغرهم غيرتهم تماما، ووفقا للقصص المصورة التي بُنيت عليها أحداث الفيلم فإنهم قادرون على التفوق على أبطال "أفنجرز" بكل سهولة.



