أنغام والحلو يغنيان في مهرجان الموسيقى العربية الأربعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28 بمصر، حيث يقام فى الثامنة مساء الأربعاء، 3 حفلات في الأمسية السادسة من عمر المهرجان.

وعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تقدم الفنانة أنغام فاصلاً غنائيا بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات يسبقه فاصل موسيقي، وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلاً للمطربة ريم كامل وفرقتها روائع النغم.



وتمتد الفعاليات إلى مسرح أوبرا دمنهور، حيث يقدم الفنان محمد الحلو فاصلاً بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، تسبقه فقرات غنائية لكل من محمد الخولي, أمير الرفاعي, كريم زيدان, عازف العود وليد سلامة والمطربة السورية وعد البحري.





يذكر أن فعاليات الدورة رقم 28 من عمر المهرجان بدأت، الجمعة، وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، ويشارك في هذه الدورة نخبة من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي مثل عاصي الحلاني، أصالة، هاني شاكر، فؤاد زبادي، ونادية مصطفي.

