محمد رمضان ينشر صورته مع لويس فيجو: أحترم هذا اللاعب الرائع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الممثل المصري محمد رمضان صورة جديدة تجمعه باللاعب البرتغالي السابق لويس فيجو، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ47، الإثنين، وذلك عبر حسابه بموقع "أنستقرام".

وعلق "رمضان" على الصورة التي نشرها، الثلاثاء، قائلاً: "مع صديقي العزيز لويس فيجو. أحترم هذا اللاعب المحترم والمدهش.. شكراً دولة المغرب".

وكان محمد رمضان قام بتصوير أحدث أغنياته، والتي تحمل عنوان "سلطان"، في المغرب، واستقبله الجمهور المغربي بحفاوة بالغة.

من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان عقد جلسات العمل مع المخرج محمد سامي، تمهيداً لبدء تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.



