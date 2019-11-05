شيرين بدأت التمرينات… اليكم كافة التفاصيل

بعد 16 عامًا، تعود النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب الى الشاشة الكبيرة، حيث من المنتظر أن تطل على جمهورها ومحبيها ضمن فيلم سينمائي في أول بطولة مطلقة لها، بعد أن تعاقدت مع المنتج وليد منصور.

شيرين كانت قد خاضت تجربة السينما عام 2003 ضمن فيلم “ميدو مشاكل” الى جانب الممثل أحمد حلمي، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي، الأمر الذي شجعها اليوم لتخوض تجربة سينمائية جديدة، خصوصًا أنها أيضًا ليست بعيدة عن مجال التمثيل، حيث شاركت عام 2015 في المسلسل الدرامي “طريقي”، الى جانب نخبة من أهم نجوم التمثيل ابرزهم باسل خياط، احمد فهمي، سوسن بدر وغيرهم.

وفي مقابلة ضمن برنامج “mbc trending”، أوضح المنتج أن الفيلم سيكون غنائي إستعراضي يدخله بعض الكوميديا، كما تدور أحداثه في إطار رومانسي، حيث تتخلله قصة حب، لافتًا بالمقابل الى ان فكرة الفيلم عالمية، تتكرر كل 25 سنة، ويتم تصويرها في عدد من الدول حول العالم، وقد ارتأى المنتج “منصور” ان يأتي بهذه الفكرة الى مصر ويعيد كتابتها مع ما يتناسب مع الشارع المصري وتقديمها للناس على طريقة فيلم سينما، آملا أن يحقق هذ ا العمل نجاحًا كبيرًا كما سبق أن حقق في دول أخرى من قبل.

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أما عن اختيار شيرين لبطولة العمل، فقد لفت المنتج أن الأمر حصل صدفة، حيث كان مجتمعًا مع شيرين للعمل على مشروع معين وأخبرته أنها ترغب بالعودة الى السينما بتجربة جديدة، فقدّم لها النص وما لبثت أن وافقت عليه وتم التعاقد على هذا المشروع.

وبما أن دور شيرين سيتضمن بعض اللقطات الاستعراضية، فقد لفت منصور الى انها باشرت العمل على الموضوع حيث تكثّف الصفوف في النادي وقد تم وضع برنامج تأهيلي ستتبعه على ان يبدأ التصوير بداية شهر يناير المقبل بعد معاينة أماكن التصوير والإستقرار على فريق العمل.

من جهة أخرى، صدر بيانًا عن الشركة المنتجة حول هذا الفيلم، جاء فيه أن هذا الفيلم يعتبر أول عمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي، وجاري التعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهده بأسلوب احترافي عالمي على غرار طريقة تصوير مشاهد الفيلم العالمي Beauty and the Beast من حيث التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية مع اختلاف القصة والأحداث.

وأضاف البيان “عقب الاستقرار على مخرج العمل سيتم عمل تجارب أداء لعدد من نجوم الفن بمصر والعالم العربي لاختيار الأبطال المشاركين مع شيرين عبدالوهاب لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام 2020”.

يذكر أن النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب تغيب حالياً عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أغلقت كافة حساباتها.