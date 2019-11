شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا ثرون ممثلة ومخرجة لفيلم سينمائي يبدأ تصويره في 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية بيلا ثرون لإخراج فيلم سينمائي، و ذلك حسب عدد من المواقع الفنية وأبرزها " Deadline " .

أشارتقريرنشره الموقع أن الممثلة البالغة من العمر 22 عاما قد وقعت عقد إخراج فيلم إثارة وتشويق، كتبه زاندر كوتيه، وحسب موقع " جاست جيرد" أن النجمة الشابة ستقوم بالتمثيل إيضا في العمل الذي لم يكشف حتي الآن عن تفاصيله.

ومن المقررأن يبدأ تصويرالفيلم في صيف 2020 ، حيث يتم الآن اختيار فريق العمل .

يذكرأن بيلا ثرون قدمت كممثلة عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ومنها : " The Duff " و " Big Sky " و " Shovel Buddies " و " You Get Me " وغيرهم .