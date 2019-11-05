شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا ثرون ممثلة ومخرجة لفيلم سينمائي يبدأ تصويره في 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية بيلا ثرون لإخراج فيلم سينمائي، و ذلك حسب عدد من المواقع الفنية وأبرزها " Deadline " .
أشارتقريرنشره الموقع أن الممثلة البالغة من العمر 22 عاما قد وقعت عقد إخراج فيلم إثارة وتشويق، كتبه زاندر كوتيه، وحسب موقع " جاست جيرد" أن النجمة الشابة ستقوم بالتمثيل إيضا في العمل الذي لم يكشف حتي الآن عن تفاصيله.
ومن المقررأن يبدأ تصويرالفيلم في صيف 2020 ، حيث يتم الآن اختيار فريق العمل .
يذكرأن بيلا ثرون قدمت كممثلة عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ومنها : " The Duff " و " Big Sky " و " Shovel Buddies " و " You Get Me " وغيرهم .
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