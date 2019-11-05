شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الكويتية تطمئن جمهورها بعد اعتذارها عن المشاركة فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة نوال الكويتية، على طمأنة جمهورها بعد أن اعتذرت عن المشاركة في حدث "ليلة سهم"، ضمن فعاليات موسم الرياض، المقام حاليا في المملكة العربية السعودية، بسبب تعرضها لأزمة طبية منعتها من إقامة حفلتها.

وكتبت نوال الكويتية تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، طمأنت من خلالها جمهورها ووجهت الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليها، وكتبت قائلة: " صباح الخير، حبيت اطمنكم أنى الحمد لله بخير شوية تعب ويزول ان شاء الله، شكراً لكل من سأل عني والله لا يحرمني منكم واشوفكم قريب ان شاء الله".

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وسرعان ما كتب المطرب الكبير عبد المجيد عبدالله، تعليقا للفنانة عبر تغريدتها قائلاً "الف سلامه عليك ياام حنين حبيبتي وماتشوفين شر وقدامك العافيه"، وردت الكويتية قائلة "ياحبيبي بوعبدالله يسلم عمرك ويحفظك يالغالي"، كما حرص المطرب رابح صقر على التعليق، وكتب "خطاك السوء يا أم حنين وسلامتك من كل شر".



تغريدة نوال الكويتية وتعليقات المطربين

ويعد حدث "ليلة سهم" من أضخم وأهم الفعاليات المشاركة في موسم الرياض، حيث يشهد مشاركة خمسة مطربين على مسرح محمد عبده في منطقة البوليفار، وهم "اصاله، وماجد المهندس، ورابح صقر، وإسماعيل مبارك، وأميمة طالب".