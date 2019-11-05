شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لسلسة أفلام Bad Boys، عن الملامح النهائية للجزء الثالث الجديد الذي يأتي بعنوان Bad Boys for Life، والمقرر عرضه يناير المقبل في دور العرض السينمائي.

وانتهى الثنائي من تصوير الجزء الثالث من فيلم الأكشن والإثارة الشهير بعد توقف ما يقارب الـ15 عامًا منذ طرح الجزء الثاني، في أبريل الماضى، على أن يعرض بداية العام المقبل.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.