شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عائلة أحمد العوضى فى مسلسل "شديد الخطورة" المقرر عرضه على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج حسام على، من تصوير 9 أيام كاملة من مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة النجوم أحمد العوضى وريم مصطفى ،الذى تقوم على انتاجه شركة "سينرجى"، ويكتبه محمد سيد بشير، ويتنتمى لنوعية مسلسلات الـ 7 حلقات، ويعرض على منصة watch it، ويواصل مخرج العمل تصوير المسلسل بكثافة ، حيث يتبقى 3 أسابيع فقط وينتهى فريق العمل من تصوير المسلسل نهائياً.

ويستعرض ”الخليج 365” عائلة أحمد العوضى بطل العمل خلال أحداث المسلسل " حيث يجسد النجم القدير هادى الجيار والد العوضى، ويمر مع ابنه بازمات مختلفة، كما تجسد الفنانة ناهد رشدى شخصية والدته، والنجمة ريم مصطفى زوجته، ومحمود حجازى صديقه المقرب ، حيث يمتلك العوضى شركة تعمل فى الـ" سيكورتى سيستم".

"شديد الخطورة"، يشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال، وتناول عدة قضايا مهمة، أبرزها عالم الهاكرز، و"الشائعات " التى يروجها البعض على مواقع السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومى للبلدان العربية، وتأثير تلك الشائعات على الشعوب والأجيال الصغيرة، كذلك مدى تأثير تلك الشائعات على إحداث البلبلة وسط المؤسسات والشعب وضرب جميع الأفكار وبث الروح الهدامة فى البلاد.