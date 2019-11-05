شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور وساندى يجتمعان فى حفل واحد الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 من الشهر الجارى، ويشاركه فى الحفل المطربة ساندى واللذان سيقدمان مجموعة كبيرة من أغنياتهما المتميزة.

وتستعد "ساندي" لطرح ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" والذي يضم 8 أغاني هى، "خشبة مسرح" من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع اماديو، و"ريموت حياتك" من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل، و"بطلة فى رواية" من كلمات أسامة محرز، وألحان علاء الراوى، وتوزيع هاني ربيع.

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذى طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية، وهى: "ماشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، فى بالى، بقالى زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبى أنت حبيبى، ده حكاية".