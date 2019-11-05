شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثار ظهور الممثل العالمي كيانو ريفز في مهرجان LACMA للفنون، ضجة كبيرة داخل الوسط الفني، بعد ان ظهرت بجواره على السجادة الحمراء ألكسندرا جرانت.

والتقطت عدسات المصورين الظهور الاول للممثل العالمي صاحب الـ 55 عاماً، بصحبه سيدة ممسكاً في يديها لتظهر عليهما علامات الحب والارتباط رسمياً، بعد ان اثيرت بعض الاشاعات مؤخراً تفيد باقتراب الثنائي من الارتباط بعد مواعدتهما.



كيانو مع صديقته الجديدة

وجمع الثنائي ريفز وجرانت علاقة صداقة قوية قبل ان يعلنا ارتباطهما رسمياً، فشاركا في التعليق الصوتي لكتاب Ode to Happiness الذي صدر عام 2011، وكتاب Shadows الذي صدر عام 2016، الذي شاركت فيه جرانت بتصميم الرسوم التوضيحية وريفز بكتابة النص.

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وعاش ريفز صاحب الـ 55 عاماً، فترة عصيبة لمدة عقود من الزمن، بعد ان توفت زوجته عام 2001 اثناء حادثة سير في لوس أنجلوس، ومن بعدها شقيقته ليدخل حاله من الحزن ليلقب بعدها بالممثل الأكثر حزناً في هوليوود.



كيانو مع حبيبته

وخاض ريفز عاماً مليئاً بالأعمال السينمائية، بعد ان عرض له الجزء الثالث من سلسلة أفلام John Wick، وأبدي مشاركته في الجزء الرابع من سلسلة Toy Story 4، بالإضافة إلى اعادة تجسيده شخصية "نيو" في الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الأشهر في تاريخ السينما The Matrix 4.