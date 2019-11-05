شكرا لقرائتكم خبر عن ابن طلعت زكريا: طعم إفيهاته محفورة فى عقول الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذكر "عمر" ابن الفنان الراحل طلعت زكريا والده الراحل بكلمات مؤثرة، إذ كتب عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك": "مشاركتك فى أى فيلم كانت بتديله معنى.. وطعم إفيهاتك محفورة فى عقول الناس مش مجرد كلام دى حقيقة.. أنت كبير أوى يا أبويا أوى".

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وعدد ابن الفنان الراحل أعمال والده التى ما زالت عالقة فى أذهان جمهوره ومنها فيلم: طباخ الريس - حاحا وتفاحة - قصة الحى الشعبى - الفيل فى المنديل - أبو على - سيد العاطفى - حرامية فى kg2 - حرامية فى تايلاند - جاءنا البيان التالى - 4g الجيل الرابع - ملائكة الشوارع - أبو العربى - غبى منه فيه - خالتى فرنسا - التجربة الدنماركية - ليه خلتنى أحبك - أوعى وشك - إخناتون فى مراكش - بخيت وعديلة - فتح عنيك - حريم كريم - عوكل - صياد اليمام - شجيع السيما - عودة الندلة - ولا فى النية ابقى - الرجل الأبيض المتوسط.

واختتم ابن الفنان الراحل كلماته: "الزيبق 2 - حريم كريم 2 - ماما حلوة - الخوذة) دى حاجات كان هيعملها بس القدر والنصيب.. أنا يمكن أكون ناسى حاجات كتير أوى عملها وأنا صغير، رصيد كبير أوى يا حبيبى تعبت فيه وكافحت وشوفت المر عشان توصل للمكان ده.. أنا فخور بيك ليوم الدين وهفضل أصون اسمك عشان ده تاج على راسى.. الله يرحمك ويجمعنا بيك فى الجنة".