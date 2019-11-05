شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يستعيد ذكريات حفل زفافه بصورة مع الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم محمد امام ذكريات حفل زفافه على نوران طلعت، الذى أقيم في شهر أغسطس من العام الماضي في إحدى فيلات الساحل الشمالى، حيث نشر صورة تجمعه بوالده الزعيم عادل إمام من الحفل مع بعض التأثيرات على الصورة، وذلك على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور إنستجرام.



الزعيم عادل إمام مع نجله محمد

وشهد الحفل حضور النجوم ياسمين عبد العزيز، وأحمد حلمي، وغادة عادل، وتارا عماد، وكريم محمود عبد العزيز، وأحمد فهمي وهنا الزاهد، والمخرج أحمد خالد موسى، والفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر، والفنانة التونسية درة، والفنانة إسعاد يونس، وطاهر أبو ليلة، ومحمد علي رزق، وأحمد صلاح السعدني، والمخرج عمرو عرفة، وأحمد رزق وآخرين.



محمد إمام مع الزعيم

وفى سياق متصل ينتظر محمد إمام الانتهاء من آخر مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد" المقرر طرحه بدور العرض يناير المقبل، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون مع امام فى السينما.