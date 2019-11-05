شكرا لقرائتكم خبر عن هادي الباجوري: شريهان بكامل لياقتها فى عمل مسرحى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج هادي الباجوري فى تصريحات صحفية أن الفنانة شريهان تستعد لعمل مسرحى جديد باسم "كوكو شانيل" وأكد أنها كانت فى أعلى مستوى خلال التحضير للمسرحيتها، وقال: "مستواها أعلى من زمان كمان".

وتابع فى تصريحات له: "هذه أول مسرحية موسيقية تعتبر فوق مستوى اللى بيحصل برة ويتساوى مع مستوى مسارح برودواى.

Advertisements

مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى وإنتاج العدل جروب.