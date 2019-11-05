شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تستعيد الذكريات بصورة تحصد آلاف الإعجابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور أكثر من عامين حرصت الفنانة هنا شيحة على إعادة نشر صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهرت شيحة فى الصورة التى نشرها مرة أخرى وهى ترتدي فستانا أسود اللون مكشوف من منطقة الصدر، وسرعان ما لاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها وعشاقها.

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ومقارنة بعدد الإعجابات التي تلقتها النجمة عبر صورتها الجديدة، حظيت على أكثر من 36 ألف أعجاب، بينما لم تتمكن من حصد أكثر من 33 أعجاب عند نشرها أول مرة في 2017.

وشاركت شيحة فى أول قصص الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" والتى جاءت بعنوان "اتفضلوا فى الصالون" بمشاركة فراس سعيد، وأحمد جمال سعيد ونانسى صلاح ووفاء سالم وإخراج مصطفى فكرى ومدير التصوير كريم رضا، من إنتاج سينرجى، وآرت ميكرز.