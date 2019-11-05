شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تقدم حفلاً غنائياً على المسرح الكبير ضمن مهرجان الموسيقى.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على المسرح الكبير بدار الأوبرا تقدم النجمة أنغام حفلاً غنائياً بمصاحبة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ28، مساء غد الأربعاء فى الثامنة مساء، وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل للمطربة ريم كامل وفرقتها روائع النغم.

وتمتد الفعاليات إلى مسرح أوبرا دمنهور حيث يقدم الفنان محمد الحلو فاصلاً بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبد الغفار يسبقه فقرات غنائية لكل من محمد الخولي، وأمير الرفاعي، كريم زيدان عازف العود وليد سلامى والمطربة السورية وعد البحري.

ويختتم المؤتمر العلمي المصاحب فعالياته المقامة على المسرح الصغير بجلستين تبدأ الأولى فى العاشرة صباحاً حيث تستمر مناقشة محور جدلية العلاقة بين الشباب العربي وتراثه الموسيقي بحضور الدكتور زين نصار من مصر مقرراً، محمد أحمد جمال من البحرين، والدكتور عاطف إمام من مصر، أحمد عبدالله دعوب من ليبيا، الدكتور أشرف عبدالرحمن من مصر، وسامي نسيم من العراق.

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وفي الجلسة الثانية التي تبدأ في الثانية عشر والنصف يجرى إعلان التوصيات التي خرج بها المؤتمر.

يشار إلى أن النجمة أنغام تألقت بوصلة طربية بحفل غنائى بساحة المنارة فى التجمع الخامس الأيام الماضية، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وتفاعل الجمهور معها فى أغنية "حالة خاصة جداً" التى بدأت الحفل بها.