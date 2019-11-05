محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرحت شركة " KinoCheck International"، الشركة المنتجة لسلسلة أفلام "Bad boys"، البرومو الأول للفيلم، اليوم، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب". ويأتي الجزء الثالث بعنوان "Bad boys for life"، وكشف البرومو عن وجود عدد كبير من مشاهد الإثارة والأكشن، إلى جانب المشاهد الكوميدية. Advertisements وتعاون ويل سميث ومارتن لوثر لأول مرة بالجزء الأول من السلسلة عام 1995، والذي حقق لهما نجاحًا كبيرًا، مرورًا بالجزء الثاني والذي حمل عنوان "Bad Boys 2" عام 2003، والجزء الثالث ستدور أحداثه حول المحققين الشهيرين مايك لاوري وماركوس اللذان يواجهان العديد من التحديات والصراعات مع عدد من العصابات الخطيرة، والفيلم من المقرر طرحه بداية العام المقبل. ويعد الجزء الثالث من الفيلم، بطولة الفنانين العالميين ويل سميث ومارتن لوثر وقام بإنتاجه المنتج الهوليودي جيري بروكيمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لعشاق سلسلة "Bad Boys".. شاهد برومو الجزء الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.