صور| بـ"سيلفي مع الحيوانات".. دنيا سمير غانم في حديقة الحيوان بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال رحلتها لألمانيا.
وظهرت دنيا في الصور من داخل حديقة حيوانات في برلين بألمانيا، وعلقت: "حديقة حيوان برلين".
كان آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.
وظهرت دنيا سمير غانم مؤخرا برفقة شقيقتها إيمي في إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، وشهدت الحلقة الكثير من الذكريات عن العائلة الفنية.
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