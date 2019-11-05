صورة| نجل ميار الببلاوي يتعرض لتسمم حاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تعرض محمد نجل الإعلامية ميار الببلاوي لتسمم حاد، خلال الساعات الماضية، ما تطلب دخوله إلى أحد المستشفيات. ونشرت الإعلامية ميار صورة لنجلها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "اللهم اشفي أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما". وكتبت الببلاوي في منشور آخر: "يا رب اشفيلي ابني حبيبي عنده تسمم حاد مش عارفة من ايه، يا رب هتجنن"، مضيفة: "أصعب إحساس في الدنيا إنك تشوف ضناك بيتألم أوي كده". Advertisements وتزوجت ميار الببلاوي من زوجها الرابع ضابط الشرطة وائل عباس، العام الماضي. أما محمد نجل الإعلامية ميار فهو ابنها الوحيد من المنتج السعودي عبدالله الكاتب.

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