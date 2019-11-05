محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان حسن الرداد رسالة لوالديه، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مشيرًا إلى إنه لا يوجد شيء في الحياة أغلى من الأهل.
وكتب الرداد: "عايز أقول إن مافيش فى الدنيا كلها أغلى من أهلك، ماتضيعش وقتك فى جرى ورا حاجات زائلة، واقعد تحت رجلين أبوك وأمك وبوس جزمتهم، عشان جزمتهم هيجي اليوم اللي تتمنى تبوسها بس مش هتلاقيها".
يذكر أن حسن الرداد شارك في رمضان الماضي، بمسلسل "الزوجة 18" من بطولة ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل، من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الرداد يوجه رسالة لجمهوره: "اقعد تحت رجلين أمك وأبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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