نجل طلعت زكريا يكشف عن أعمال لم يستكملها والده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف عمر نجل الفنان الراحل طلعت زكريا عن أعمال فنية، لم يستكملها والده الراحل الفنان طلعت زكريا.
ونشر عمر صورة لوالده، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "مشاركتك في أي فيلم كانت بتديله معنى وطعم، إفيهاتك محفورة في عقول الناس مش مجرد كلام دي حقيقة، أنت كبير أوي يا أبويا أوي".
وأضاف: "الزيبق 2، حريم كريم 2، ماما حلوة، الخوذة، دي حاجات كان هيعملها بس القدر والنصيب، الله يرحمك ويجمعنا بيك في الجنة".
يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.
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