قصت شعر والدتها ونجت من حريق.. 16 معلومة عن هازال كايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي

تعرضت النجمة التركية، هازال كايا ،Hazal Kaya، لحادث مروع، إذ نشبت حريق في منزلها الواقع في زكريا كوي باسطنبول لحريق، إلا إن رجال الإطفاء استطاعوا أن يسيطروا عليه قبل أن يلتهم المنزل بأكمله.

وعقب انتشار الخبر، تحدثت وسائل الإعلام عن الحريق ومدى ضخامته، لذا نستعرض في السطور التالية، أبرز المعومات عن "هازال كايا"، وفقًا لموقع IMDB العالمي:

- ولدت هازال كايا في إسطنبول أكتوبر عام 199.

- تخرجت من جامعة الفنون عام 2009.

- تتحدث 3 لغات بطلاقة وهم الإيطالية والألمانية والإنجليزية بجانب لغتها الأم.

- والداها محاميان وانفصلا وهي لم تتخطى الـ7 سنوات.

- تجيد العزف على الكمان كما إنها تجيد رقص الباليه فقد تدربت لمدة 7 سنوات.

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- بدأت عملها في التمثيل في عام 2007 من خلال مسلسل ".Gülay Erkaya".

- جاءت شهرتها الحقيقية من مسلسل "العشق الممنوع" في عام 2008.

- في 2011 قامت ببطولة مسلسل "اسميتها فريحة" بجزئيه وازدات شهرتها.

في 2016 حصلت على وسام "التفوق الدولي" وتم اختيارها من بين الأسماء الأكثر نفوذًا في العالم.

- في 2017 حقق هازال كايا شهرة واسعة من خلال مسلسل "حكايتنا".

احتلت كايا المرتبة الرابعة بين أكثر الفنانات التركيات جمالًا وفقًا لاستطلاع رأي عبر الـ MBC.

- عام 2016 حصلت على المركز الخامس من ضمن أجمل 10 نساء في العالم.