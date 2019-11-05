محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة تجمعه بالنجم البرتغالي لويس فيجو، نجم برشلونة وريال مدريد الإسبانيين السابق، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق رمضان على الصورة: "مع صديقي لويس فيجو، احترم هذا اللاعب الرائع". يذكر أن محمد رمضان يستعد لتصوير مسلسل البرنس، لعرضه في رمضان 2020، من بطولة غادة عادل ومي عمر، وتأليف وإخراج محمد سامي. وكان الفنان محمد رمضان طرح أحدث كليباته الغنائية "السلطان"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان ينشر صورة تجمعه بـ"لويس فيجو": أحترم هذا اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.