أحمد السقا ينشر صورة مع نجله"ياسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد السقا صورة تجمعه بنجله ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الفنان أحمد السقا على الصورة :"حبيبي"، كما رد عليه ياسين بوضع قلب أحمر.

ويشارك السقا في فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، ومن المقرر عرض الفيلم في 2020.

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، وبطولة هبة مجدي ومي عمر وإنجى المقدم، وإخراج محمد سامي.