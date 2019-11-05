تراند اليوم : بعد "ضرب الجزمة".. ريهام سعيد تهاجم قرادحي: اديتك أكبر من حجمك...



أعلنت ريهام سعيد رفضها لإعتذار الإعلامي اللبناني جورج قرادحي بعد تصريحات المسيئة لها، التي قال فيها إنها تستحق الضربة بالجزمة.



وقال سعيد في بث مباشر على صفحتها: "تصريحك المتعلق بأنك كنت بتهزر والبرنامج اللي ظهرت فيه هزار .. هزر على نفسك مش على الناس .. وكمان البرنامج مش هزار عشان أنت وصفتني بأني قليلة الأدب في أخر الحلقة " .

وأضافت: " أنا لا أقبل هذه النوعية من الدعابات ده هزار خارج إطار الأدب والاحترام والنخوة والرجولة .. تخيل لما إبني وزوجي يسمعوا أنك بتطالب بضربي بالحذاء ".

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وقالت: أنت بتقول أنا مَش متابعها ومشفتش الحلقة يبقى ليه وعلى كلامك أنا مَش أديت الموضوع أكبر من حجمه .. أنا اديتك أنت أكبر من حجمك .. بقالك كتير محدش بيجيب سيرتك أصلا والناس نسيتك ورجعوا اتكلموا عليك تانى لما أنا رديت عليك وأنت مَش معقول كبرت كده ومتعرفش ثقافة الاختلاف .



وكان الخلاف قد نشبهم بينهم بتعليق قرادحي عن أزمة تصريحات السمنة لريهام سعيد بقوله: “في مصر بيقولوا حاجة حلوة .. تستحق تنضرب بالجزمة”، مضيفا أن هذه التصريحات لا يصح أن تقال نظرا لأن هناك العديد من أصحاب الوزن الزائد ممن يعانون من أمراض وأنها ليست اختيار للبعض.