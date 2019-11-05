تراند اليوم : فنان شهير يصف الشعراوي بالوهابي الجاهل.. ونشطاء يلقنونه درسا...



سيل من الهجوم والانتقادات تعرض لها الفنان المصري خالد أبو النجا نشر تغريدة على موقع ” تويتر ” أساء فيها إلى الشيخ الراحل ” محمد متولي الشعراوي “وتطاول عليه ووصفه بالجاهل والمتطرف.

وكتب أبو النجا في تغريدته: الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم بل تباهي بعدم قرائته لغير القرآن! الوهابية في أبشع تجلياتها

وأطلق رواد موقع تويتر هاشتاج ” الشعراوي فوق أبو النجا ” تعبيرا عن غضبهم من إسائته للشيخ الشعراوي وتصدر الهاشتاج موقع التغريدات .

وعلى الرغم من الهجوم الكبير على أبو النجا لكنه عاود مرة أخر الرد على متابعيه قائلا : ” بل جاهل بالعلم والمعرفة باعترافه بعدم قراءة غير القرآن الله يرحمه ويغفر له ولكن ” .