عمرو دياب يطرح أغنية "أول يوم في البعد"

طرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية جديدة تحمل عنوان "أول يوم في البعد" علي احد شركات المحمول.

وأغنية "أول يوم في البعد" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد المحمدي وتوزيع موسيقي ومكس وماستر أسامة الهندي.

عمرو دياب يستعد لطرح ألبوم "أنا غير"

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ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "أنا غير"، والذي يضم تشكيلة متنوعة من الأغاني، ومن بينهم: "بحبه"، "أنا بشتاق"، "يوم تلات"، "بعد عشرة"،

"تحيرك"، "متغير" ، "قدام مرايتها" وغيرها من الأغاني.

ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: "أحمد مرزوق، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد حمزة، محمد الكياتي، محمد يحيى، عزيز شافعي، وليد سعد، أسامة الهندي، رامي سمير، طارق مدكور".