أكاديمية الفنون تكرم نجوم مهرجان قصر المنيل

قامت الدكتورة حنان أبو المجد عميد معهد الكونسرفتوار بتكريم عازف البيانو الإسباني الشهير مارتين جارسيا، واليابانية إليسا كواتوجي عازف الكمان، والمجريين كلارا بابل عازفة الهارب وكوفاكس زالان عازف التوباز، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان متحف المنيل برئاسة الأمير عباس حلمي.

استضافت أكاديمية الفنون بالتعاون مع جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل الجهة المنظمة للمهرجان، هؤلاء الفنانين لإقامة ورش عمل مع طلبة أقسام المعهد المختلفة علي مدار أربعة أيام

بقاعتي أبوبكر خيرت والدكتورة سمحة الخولي، و تفاعل الطلاب خلالها مع الأستاذة الأجانب من حيث الاستفادة الفنية وتبادل الخبرات والتعرف علي مختلف الثقافات.

وعبرت كواجوتي عن سعادتها للمشاركة في تلك الورش التي تقام داخل صرح عظيم مثل أكاديمية الفنون، وأضافت أنها وجدت استيعابًا جيدًا للغاية من طلاب الأكاديمية بل ولديهم حس فني وطاقة داخلية تشير إلي

أنهم سيصبحون يومًا ما أهم الموسيقيين .

أما مارتين فقد قال إنه لم يكن يتوقع تكريمه من الأكاديمية وإن هذا التكريم بمثابة محطة هامة في مشواره الموسيقي فهو لم يكن ينتظر التكريم بل كان يسعي إلي فقط إلي تقديم رسالة فنية لطلاب الموسيقي .

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وأشار جارسيا أنه أيضًا استفاد خبرات من الطلاب سوف تساعده في بلاده إلي استغلالها. يذكر أن مهرجان قصر المنيل يقام برعاية الاتحاد الأوروبي ووزارتي الآثار والثقافة ويهدف إلي الحفاظ علي التراث الموسيقي المصري والعالمي ويعمل من أجل تنشيط السياحة الثقافية ودعم مقتنيات المتحف .