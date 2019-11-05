فيديو.. عمرو دياب يطرح "قدام مرايتها"

طرح النجم عمرو دياب أحدث أغنياته بعنوان "قدام مرايتها"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
وأغنية "قدام مرايتها" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز شافعي، وتوزيع طارق مدكور.
ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "أنا غير"، والذي يضم تشكيلة متنوعة من الأغاني، ومن بينهم: "بحبه"، "أنا بشتاق"، "يومتلات"، "بعد عشرة"، "تحيرك"، "متغير" ، "قدام مرايتها" وغيرها من الأغاني.
ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: "أحمد مرزوق، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد حمزة، محمد الكياتي، محمد يحيى، عزيز شافعي، وليد سعد، أسامةالهندي، رامي سمير، طارق مدكور".
عمرو دياب يـتألق في حفل المنارة
وكان النجم عمرو دياب أحيا مؤخرًا حفل غنائي ضخم على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.
وقدّم النجم عمرو دياب باقة لامعة من أجمل أغانيه، ومنها: "الليلة"، "قدام مرايتها"، "يوم تلات"، "أول يوم في البعد"، "خالصين"، "إيه بس اللي رماك"، "شوقنا"، "خلصت فيك كل الكلام"، "مقدرش أنا"، "بحبه"، كما تفاعل الجمهور معه بشكل كبير، والذي احتشد بالآلاف.
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