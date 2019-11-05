السبت.. حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، لإحياء أمسية موسيقية يُمتع فيها جمهوره بأعماله الرائعة، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ28، وذلك يوم السبت الموافق 9 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم خيرت، خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية

التي يعشقها جمهوره، منها "ليلة القبض على فاطمة، عارفة، العرافة، العطور الساحرة قضية عم أحمد، ضمير أبلة حكمت، الخواجة عبدالقادر ، 100 سنة سينما، هويد الليل، عفوًا أيها القانون، فيها حاجة حلوة، وغيرها".

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28، يشهد الكثير من الفعاليات والحفلات الغنائية التي يحييها عدد كبير من أهم من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي على المسرح الكبير ، أبرزهم محمد منير، مدحت صالح، مروان خوى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى، الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، أصالة، كارمن سليمان، فايا يونان.