مصر ضيف شرف مهرجان كورسيكا الدولي للموسيقى بفرنسا

تشارك مصر لاول مرة فى الدورة الـ21 لمهرجان كورسيكا الدولي لموسيقى البحر المتوسط بفرنسا كضيف شرف، ضمن فعاليات احتفالات عام مصر - فرنسا التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتستمر طوال 2019، حيث تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة افتتاح الفعاليات بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس، والدكتورة نيفين خالد المستشار الثقافي

المصري بفرنسا إلى جانب عمدة مدينة باستيا، وذلك مساء الخميس 7 نوفمبر .

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قالت وزير الثقافة، ان احتفالات عام مصر - فرنسا، تهدف الى توطيد اواصر المحبة والصداقة بين البلدين وتأتى تأكيداً لدور الثقافة والفنون الهام فى مد جسور التواصل بين الشعوب.

وأضافت أن المهرجان تنظمه جمعية شباب

الموسيقيين لدول البحر المتوسط ويمثل مصر خلاله فريق براس ساوند باند للنفخ والايقاع التابع لاكاديمية الفنون ، مشيرة ان الدعوة للمشاركة تؤكد ريادة مصر الحضارية اقليميا ودوليا كما تفتح افاق تعاون جديدة مع دول البحر المتوسط.

وأكدت ان الثقافة المصرية تشكل ركنا اساسيا فى بناء فنون المتوسط ، موضحة ان الفعاليات التبادلية التى انطلقت يناير الماضى تضم برنامجاً ثرياً يعلى القيم النبيلة والمعانى السامية كما يبرز الوان من الحضارة الفكرية فى المجتمعين المصرى والفرنسى.